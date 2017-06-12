В Україні ще один банк хоче самоліквідуватися

Акціонери банку «Новий» мають намір припинити банківську діяльність фінустанови.

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Відповідна повістка міститься в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому на сайті банку.

"Припинити здійснення банківської діяльності ПАТ АКБ "Новий" у порядку, визначеному ст. 2 Закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", без припинення після відкликання банківської ліцензії діяльності відповідно до ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку (діяльності з торгівлі цінними паперами - брокерської діяльності)", – йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Антимонопольний комітет України дозволив державному підприємству "Конструкторське бюро "Південне" збільшити частку в капіталі банку «Новий» до 50%.

За даними НБУ, до цього «Південному» належало 18,3% акцій банку. Іншими акціонерами банку є ряд фізичних осіб з частками менше 10% акцій.

Банк «Новий» працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 млн грн) займав 58-ме місце з 90 банків, які працювали на той момент в Україні.