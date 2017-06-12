Україна в десятці аутсайдерів за якістю доріг та перша партія ЗАЗ у 2017 році: головні економічні події тижня (інфографіка)
18:42, 12 червня 2017Фінанси
441
Світовий видобуток нафти збільшився, Україна потрапила у десятку аутсайдерів з якості доріг, а ЗАЗ випустив першу у 2017 році партію автомобілів.
Як свідчать дослідження аналітиків Corestone Corp., держави ОПЕК вперше з жовтня збільшили видобуток нафти, а Standart&Poor's знизило рейтинг Катару з АА до АА- з негативним прогнозом.
ЗАЗ у травні випустив першу в 2017 році партію легкових авто. Продажі нових легковиків за 5 місяців зросли на 33% — до 29,5 тисяч автомобілів.
Читайте такожПродаж вживаних авто в Україні зріс майже в 6 разів
Разом із тим, Україна увійшла в десятку аутсайдерів рейтингу якості доріг The World Economic Forum, посівши 137-е місце зі 144-х країн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter