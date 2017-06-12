Гривня закрила міжбанк на рівні 26,05 за долар

У понеділок, 12 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,05 гривні/долар, УНІАН повідомив ділер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1744/29,1968 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0700 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угод на суму 327,36 мільйона доларів.