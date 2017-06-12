Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,07 за долар
Офіційний курс НБУ на 13 червня: 100 USD – 2607,0702 гривні; 100 EUR – 2925,3935 гривні; 10 RUR – 4,5736 гривні.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 2607,0702 (12 червня – 2612,4759)
100 EUR – 2925,3935 (12 червня – 2919,7031)
10 RUR – 4,5736 (12 червня – 4,5831)
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Як повідомляє УНІАН, 12 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,05 гривні/долар.
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1744/29,1968 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0700 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угод на суму 327,36 мільйона доларів.