Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 26,07 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2607,0702 (12 червня – 2612,4759)

100 EUR – 2925,3935 (12 червня – 2919,7031)

10 RUR – 4,5736 (12 червня – 4,5831)

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Як повідомляє УНІАН, 12 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,05 гривні/долар.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,1744/29,1968 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0700 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 484 угод на суму 327,36 мільйона доларів.