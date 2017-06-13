З неплатоспроможного банку "Національний кредит" перед банкрутством вивели $25 мільйонів

Співробітники банку "Національний кредит" списали з його кореспондентського рахунку в Bank Frick and Co Aktiengesellschaft (Ліхтенштейн) 25,47 млн дол., або понад 0,5 млрд грн, на новостворені ними фірми.

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Про це йдеться в повідомленні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Згідно з повідомленням, ринкова вартість всіх активів банку «Національний кредит» була визначена незалежними оціночними компаніями на рівні 178 млн грн, що становить 9% від суми, зазначеної «на папері» станом на 1 грудня 2015 року в 1,943 млрд грн.

"Однією з причин такої різниці було укладення напередодні введення тимчасової адміністрації невигідних для ПАТ "Банк Національний кредит" угод. Наприклад, були куплені права вимоги за завищеною вартістю, банк здійснив відчуження майна за цінами нижче звичайних, а також є випадки, коли банк відмовлявся від власних майнових вимог", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що уповноважена особа Фонду веде активну позовну роботу для повернення виведених активів з банку "Національний кредит". На сьогодні у провадженні судів різних інстанцій знаходиться близько 200 судових справ, подано 10 заяв про вчинення кримінального правопорушення керівниками, працівниками та пов'язаними особами банку.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк у червні 2015 року визнав банк «Національний кредит» неплатоспроможним, у зв'язку з чим Фонд гарантування ввів у банк тимчасову адміністрацію.

Банк «Національний кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1996 року і входив до групи невеликих фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, його основним власником є Андрій Оністрат (53,2128% акцій).