Фонд гарантування цього тижня планує продати активи банків-банкрутів на 7,3 мільярда

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб цього тижня планує продати активи 49 неплатоспроможних і ліквідованих банків на загальну суму 7,329 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті фонду, зокрема, будуть виставлені права вимоги за кредитами на 6,443 млрд грн і основні засоби банків, що ліквідуються, на 876,78 млн грн.

Також повідомляється, що минулого тижня Фонд гарантування виручив від продажу активів 36 банків 59,47 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 червня 2017 року становив 12,872 млрд грн, що на 90 млн грн, або на 0,7%, нижче за показник на 1 травня.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн, зокрема, майже 3,2 млрд грн - від реалізації активів. Цього року фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.