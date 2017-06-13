Фонд гарантування змінив ліквідаторів двох банків

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб змінив ліквідаторів «Грін Банку» і «КСГ банку», повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, фонд призначив ліквідатором цих банків Віктора Шкурко.

Також повідомляється, що фонд продовжив повноваження ліквідатора банку «Капітал» Олександра Щадних.

Як повідомляв УНІАН, обсяг фінансових ресурсів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на 1 червня 2017 року становив 12,872 млрд грн, що на 90 млн грн, або на 0,7%, що нижче за показник на 1 травня.

У 2016 році Фонд гарантування вкладів отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 млрд грн, у тому числі майже 3,2 млрд грн – від реалізації активів. Цього року фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.