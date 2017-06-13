Банку Тігіпка віддають активи неплатоспроможного "Діамантбанку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) визначив «ТАСкомбанк» приймаючим банком для неплатоспроможного «Діамантбанку».

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав голова правління «Діамантбанку» Олег Ходачук.

«Обсяг активів, який передається, дозволить в повному обсязі компенсувати всю суму вкладників до 200 тис. грн. На момент введення адміністрації ця сума становила 1,24 млрд грн», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасову адміністрацію в «Діамантбанк» (м. Київ) на підставі рішення Національного банку про визнання банку неплатоспроможним 24 квітня 2017 року.

«Діамантбанк» працював на ринку України з 1993 року і на початок поточного року займав 24-те місце за обсягом активів серед 93 працюючих банків.

За інформацією НБУ, на 24 квітня ключовими власниками «Діамантбанку» були Давид Жванія, Ігор Керезь, Андрій Щукін і В'ячеслав Циганенко.

«ТАСкомбанк» (раніше - банк «Бізнес Стандарт», Київ) працює на ринку України з 1989 року. Банк входить до складу фінансово-промислової групи «ТАС». Основними власником банку є Сергій Тігіпко.