Продовжує зміцнюватися: гривня досягла психологічної відмітки 26 за долар

У вівторок, 13 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 25,98/26,00 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 29,1395/29,1538 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4555/0,4564 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,9939 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 262 угоди на суму 129,2 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,03/26,05 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,1744/29,1968 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.