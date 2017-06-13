Китайські інвестори цікавляться проектами, які пропонує Житомирська область – посол КНР

Інвесторів з Китаю цікавлять інвестиційні проекти, які пропонує Житомирська область. Про це зазначив Надзвичайний і Повноважний Посол КНР в Україні Ду Вей сьогодні, 13 червня, під час зустрічі з керівництвом області та міста, повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

«Інвесторів цікавлять ті проекти, які пропонує Житомирщина. Зокрема, проект будівництва орендованого житла, інфраструктурні проекти, ювелірний завод з переробки бурштину. Ми переглянемо ваші інвестиційні пропозиції і готові діяти у цьому напрямку та допомагати у розширені співпраці», – сказав Ду Вей.

Голова облдержадміністрації Ігор Гундич, у свою чергу, висловив сподівання, що ця зустріч стане передумовою для посилення економічно-культурної співпраці.

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«Скажу прямо: ми, як область, що відкрита для інвесторів, перш за все зацікавлені у нарощуванні торгівельно-економічного співробітництва та у залученні інвестицій. Сьогодні експортно-імпортні операції із Китаєм складають понад 5% загального товарообороту Житомирської області. Ми зацікавлені у тому, щоб цей відсоток зростав. Ми також дуже вдячні за підтримку, у рамках якої наша область отримала 834 шкільних комп’ютерів від Китаю», – зазначив Гундич.

Крім того, представники Посольства Китаю наголосили на тому, що у рамках 25-річчя співпраці України з Китаєм на Житомирщині можна буде організувати Дні китайської культури, а для більш глибокого знайомства китайських інвесторів з пропозиціями Житомирщини китайці запрошують український бізнес активніше брати участь у виставках.

Після зустрічі з керівництвом області та Житомира представники Посольства відвідають медичний коледж у Новограді-Волинському, де передадуть благодійну допомогу школам, лікарням у вигляді обладнання та комп’ютерної техніки.

Нагадаємо, на території Житомирської області успішно діють 2 підприємства із китайським капіталом – ТОВ «Юнайтед Сістем Адміністрейшн» (оренда нерухомого майна) та ТОВ «Виробниче підприємство «Валс» (виробництво будівельних металевих конструкцій). За січень-березень 2017 року товарооборот області з КНР склав 4,4 млн дол. США.