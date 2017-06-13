Суд підтвердив здійснення належного нагляду НБУ за "Дельта Банком"

Апеляційний адміністративний суд не задовольнив апеляційну скаргу на постанову адміністративного суду, яким позов про визнання протиправною та незаконною бездіяльність регулятора по відношенню до "Дельта Банку" був залишений без розгляду.

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"Суд вкотре підтвердив, що Національний банк України здійснював належний нагляд за виведеними з ринку неплатоспроможними банками", - наголошується в повідомленні на сайті регулятора.

НБУ зазначив, що протягом 2014-2017 років Нацбанк виграв 56 процесів, в яких позивачі вимагали визнати протиправною бездіяльність регулятора по відношенню до банків, що визнані неплатоспроможними або ліквідованими. Ще 55 подібних справ сьогодні знаходяться на розгляді в судах різних інстанцій.

Довідка УНІАН. В ході очищення банківської системи за 2014-2016 роки і початок 2017 року Національний банк України прийняв рішення про виведення з ринку 90 банків. В тому числі 33 банки стали неплатоспроможними в 2014 році, ще 33 – в 2015-му, 21 – у 2016-му і три – в 2017 році.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в 2016 році отримав від управління активами неплатоспроможних банків 7,2 мільярда гривень, у тому числі майже 3,2 мільярда гривень – від реалізації активів. У 2017 році фонд має намір подвоїти надходження від реалізації активів.