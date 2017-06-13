Власні надходження Пенсійного фонду зросли на 25%

Власні надходження Пенсійного фонду України в січні-травні 2017 року склали 58,6 мільярда гривень, що на 14,5 мільярда гривень, або на 24,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомив заступник голови правління Пенсійного фонду України Владислав Машкін.

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"За оперативними даними, до бюджету Пенсійного фонду України за перші п'ять місяців надійшло 103,7 мільярда гривень, а частина власних надходжень становить 58,6 мільярда гривень", - сказав Машкін.

За його словами, надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) виявилися більше, ніж планувалося.

"Надходження частини ЄСВ до Пенсійного фонду за п'ять місяців 2017 року перевищили на 8,4 мільярда гривень плановий показник", - сказав заступник голови ПФ.

Як повідомляв УНІАН, власні доходи Пенсійного фонду мають в 2017 році становити 142 мільярдів гривень, включаючи відрахування ЄСВ в обсязі 136,3 мільярда гривень.