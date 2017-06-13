Нацбанк зміцнив офіційну гривню до 25,99 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2599,5212 (13 червня – 2607,0702)

100 EUR – 2915,8829 (13 червня – 2925,3935)

10 RUR – 4,5678 (13 червня – 4,5736)

Читайте такожРічна інфляція може виявитися вищою за прогноз - Нацбанк

Як повідомляє УНІАН, 13 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,99/26,01 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,1269/29,1494 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9952 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 448 угод на суму 258,68 мільйона доларів.