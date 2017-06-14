Ахметову належать 3 з 7 компаній, що отримали від ДФС розстрочки у 2017 році

Державна фіскальна служба надавала податкову розстрочку у 2017 році переважно компаніям Ахметова, пише Економічна правда.

Про це стало відомо з відповіді на запит експерта з питань протидії корупції Гліба Канєвського. ДФС надала список компаній, які з 1 січня 2017 до 1 липня 2017 року отримували розстрочення податкових платежів.

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3 з 7 вище зазначених компаній (ТОВ "ДТЕК Свердлоантрацит", ПАТ "ДТЕК Павлоградвугілля", ПАТ "Київенерго") належать Ахметову. Наразі ТОВ "ДТЕК Свердлоантрацит" знаходиться на непідконтрольній території.

Співвласником "Богдан Моторс" раніше був Петро Порошенко, а тепер компанія належить його бізнес-партнеру Олегу Гладковському, першому заступнику секретаря РНБОУ.

Почесним президентом ПАТ "Концерну АВЕК і КО" є колишній депутат Олександр Фельдман.

"Національна атомна енергогенеруюча компанія Енергоатом", як відомо, є державним підприємством.

Нагадаємо, депутат Олександр Онищенко розшукується через те що, його компанії, на думку правоохоронців, незаконно отримували розстрочку. Екс-голова ДФС Роман Насіров звинувачується у наданні розстрочення зі сплати рентної плати компаніям Онищенка з порушенням вимог закону.