Нові санкції США найбільше вдарять по російських банках

Американські сенатори оприлюднили проект поправок, які вводять нові економічні обмеження проти Росії. У законопроект внесено положення, яке не дозволить президенту Штатів Дональду Трампу скасовувати нову ініціативу. Найбільше законопроект вдарить по російських банках, які перебувають під санкціями, пише "Газета RU".

У разі затвердження документа американським компаніям і приватним особам забороняється здійснювати фінансові операції з банками на термін, що перевищує 14 днів, а кредит для російських енергетиків не повинен перевищувати 30 днів.

Також забороняється надання, експорт або реекспорт (прямий чи непрямий) товарів, послуг або технологій, що сприяють розвідці та видобутку на глибоководному і арктичному шельфах і в сланцевих проектах.

«Директива забороняє реалізацію американцями, або особами, які знаходяться в США, яких би то ні було трансанкцій, надавати фінансування та інші послуги щодо нового боргу строком погашення понад 14 днів, або нового капіталу», — вказується в документі.

При цьому в даний час американським громадянам і компаніям заборонено виділяти російським банкам або пов'язаним з ними юридичним особам кредити на термін понад 90 днів. Всі інші трансакції можливі. Таким чином, американські інвестори тепер зможуть кредитувати російські фінансові установи лише на невеликий період.

Як повідомив у грудні 2015 року Мінфін США, під санкції США потрапив ряд філій Сбербанку, ВТБ, а також інші банки. У чорному списку опинилися «Сбербанк-Капітал», Sberbank Europe, «Сбербанк Фінанс», «Сбербанк-страхування», Sberbank investments, «Сбербанк Лізинг», а також «дочки» Сбербанку в Білорусії, Україні, Казахстані, Швейцарії, «дочки» ВТБ в Казахстані, Вірменії, Австрії, Білорусі, Україні, ВТБ24, «ВТБ-страхування», «ВТБ Лізинг», Новікомбанк, Інресбанк, Мособлбанк, а також банки Криму — Генбанк, «Верхнєволжский» і Крайінвестбанк.

Як коментували тоді банкіри, санкції не зробили значного впливу на їх діяльність. Глава Сбербанку Герман Греф раніше прогнозував, що санкції вплинуть на Росію, але не в економічному, а в політичному плані.

«Думаю, що буде не дуже драматичний вплив нових санкцій проти банків — з урахуванням того, що вже діє обмеження, і різниця в термінах три місяці або два тижні в цьому контексті не така значуща насправді. Російські банки вже адаптувалися до такого режиму», — прокоментував «Газете.Ru» Павло Самієв, керуючий директор Національного рейтингового агентства.

Як повідомляв УНІАН, сенатори США погодили законопроект, який передбачає нові санкції проти Росії за її втручання в президентські вибори в США, в той же час законодавчо закріплюючи і нинішні санкції за агресію Росії в Україні.

Сенатори від Демократичної таі Республіканської партій з комітету з міжнародних відносин і банківського комітету погодилися з поправкою, яка буде додаватися до законопроекту про санкції відносно Ірану, який також накладе на Росію нові санкції через порушення прав людини і надання зброї уряду президента Сирії Башара аль-Асада.

Що стосується санкцій, пов'язаних з виборами, то вони торкнуться «осіб, які здійснюють зловмисну кіберактивність від імені уряду Росії», йдеться у короткому поясненні до законопроекту.

Двопартійна поправка також передбачає застосування існуючих санкцій, які були введені згідно з президентським указом, за умови, що Конгрес зможе розглянути і потенційно заблокувати будь-які спроби Білого дому пом'якшити такі санкції щодо Росії.