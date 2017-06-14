ЄС виділить Україні 55 мільйонів євро на реформу управління держфінансами

Європейський Cоюз протягом декількох місяців може виділити Україні 55 млн євро на проведення реформи ефективного управління державними фінансами.

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Про це повідомив журналістам глава представництва ЄС в Україні Х‘юг Мінгареллі на конференції в Києві.

Мінгареллі зазначив, що однією з цілей Угоди про асоціацію України і ЄС, яка повністю набере чинності у вересні 2017 року, є допомога Україні в поліпшенні держуправління.

«У рамках цього ми повинні зробити все можливе, щоб забезпечити ефективне управління державними фінансами. З цією метою ми надамо українському уряду величезну програму допомоги, яка передбачає бюджет в 55 млн євро. Ця програма набере чинності через кілька місяців і сприятиме підвищенню ефективності управління державними коштами місцевими громадами», - сказав він.

Представник ЄС наголосив, що для того щоб програма підтримки стала можлива, ЄС має бачити політичну волю влади в забезпеченні умов ефективного виконання Рахунковою палатою України своїх завдань.

Зокрема, він зазначив, що ЄС очікує від української влади прискорення процесу обрання членів колегії Рахункової палати, інтенсифікації взаємодії між урядом, Верховною Радою і Рахунковою палатою.

За його словами, парламент має розглядати всі звіти Рахункової палати і відстежувати їх виконання. Крім того, Мінгареллі наголосив, що Рахункова палата має працювати в Україні відповідно до вищих стандартів зовнішнього аудиту.

«Ми сподіваємося, що всі умови будуть виконані, щоб ми могли мобілізувати свої ресурси і поділитися своїм досвідом управління державними фінансами», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 25 травня затвердив план заходів щодо реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами України на 2017-2020 роки, який дозволить скоротити дефіцит сектору загальнодержавного управління і знизити темпи приросту державного боргу в середньостроковій перспективі і утримувати їх на прийнятному рівні, а також забезпечити послідовність бюджетної та податкової політики, підвищити якість надання державних послуг та ефективність державних інвестицій при забезпеченні більш раціонального використання ресурсів.