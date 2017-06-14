Кабмін затвердив бюджетну резолюцію на три роки вперед

Кабінет міністрів вперше за історію бюджетування в незалежній Україні затвердив середньострокову бюджетну резолюцію на 2018-2020 роки з закладеними показниками зростання економіки у 3%, 4% і 5% на наступні три роки.

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Відповідну постанову було ухвалено на засіданні уряду в середу.

«Ми вирішили змінити сам підхід, перейти на середньострокове бюджетне планування. Це означає, що план буде як мінімум на три роки - 2018, 2019 і 2020 роки, де ми чітко визначаємо, які економічні показники у нас на три роки, які будуть бюджети і які у нас є пріоритети в країні. Ми закладаємо послідовне зростання економіки - 2% (у 2017 році - УНІАН), 3%, 4%, 5%», - сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, представляючи постанову.

У свою чергу, міністр фінансів Олександр Данилюк зазначив, що резолюція передбачає скорочення до 2020 року дефіциту держбюджету до 2% із 3% ВВП, державного боргу - до 55% ВВП із 66,8% ВВП. При цьому резолюція базується на умові виконання програми кредитування Міжнародного валютного фонду в повному обсягу. Бюджетний трансферт на покриття дефіциту Пенсійного фонду в кожному з років становитиме 141,3 млрд грн, а на проведення земельної реформи в 2018 році планується виділити 453 млн грн, у 2019 році - 132 млн грн, у 2020 році - 297 млн грн. Від приватизації уряд має намір виручити 17,1 млрд грн у 2018 році, 17,1 млрд грн у 2019 році і 0,5 млрд грн у 2020 році.

При цьому на дорожнє будівництво планується виділити 154 млрд грн за три наступні роки.

«Позитивний ефект має відчути кожен громадянин. Ухвалення бюджетної резолюції дозволить забезпечити послідовність в формуванні бюджетної політики на наступні три роки, а також ефективність використання державних коштів», - наголосив Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2017 року Верховна Рада прийняла за основу і в цілому урядовий закон про зміни до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування.

Раніше, 17 березня, перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова пояснювала, що прийняття Верховною Радою змін до Бюджетного кодексу про трирічне бюджетне планування дозволить зрушити терміни подачі бюджетної резолюції на 2017 рік з квітня на червень, проте термін розробки самого бюджету залишається незмінним - до 15 вересня.

Згідно з діючими нормами Бюджетного кодексу, уряд повинен подати проект бюджетної резолюції на наступний рік не пізніше середини квітня, а в цілому документ повинен бути затверджений в першій половині року. Однак в лютому Кабмін прийняв нову стратегію управління державними фінансами, яка передбачає макроекономічне планування і прогнозування розвитку держави на період 3-5 років.