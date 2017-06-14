Середня зарплата в Україні зросте до 10 тисяч гривень - Гройсман

Середня заробітна плата в Україні у 2017 році досягне 7 тис. грн, а в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. грн, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

Читайте такожЯк змінювалася мінімальна і середня зарплата українців впродовж 17 років (інфографіка)

«Ми прогнозуємо, що цього року середня заробітна плата становитиме 7 тис. грн, а в середньостроковій перспективі - 10 тис. грн», - сказав прем'єр.

За словами прем'єра, підвищення рівня життя громадян є ключовим завданням українського уряду.

«Європейська інтеграція - це в першу чергу європейський рівень життя, який ми маємо забезпечити для українців», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, реальна заробітна плата в Україні в квітні 2017 року знизилася в порівнянні з попереднім місяцем на 2,3%.

При цьому в квітні 2017 року порівняно з квітнем 2016 року реальна зарплата зросла на 20,7%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні становила 6659 грн, що на 1,4% менше порівняно з березнем поточного року і на 36% більше, ніж у квітні 2016 року. Дане значення у 2,1 раза вище за мінімальну заробітну плату в Україні, яка становить 3200 грн.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева відзначав, що середня зарплата до кінця 2017 року зросте на 37% - до 7100 грн.