Держстат розповів, де в Україні найбільша інфляція

Найбільший рівень інфляції у травні поточного року порівняно з попереднім місяцем, квітнем, зафіксовано у Харківській області, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

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Згідно з повідомленням, інфляція в Харківській області у травні становить 1,9%.

За даними Держстату, найменшу інфляцію в травні зафіксовано у Львівській області на рівні 0,8%, Житомирській області – 0,9%, Сумській та Івано-Франківській областях – 1%.

У травні продукти харчування найбільше подорожчали в Харківській області – на 3,7%, алкогольні напої – в Закарпатській області (на 4,5%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в травні 2017 року порівняно з попереднім місяцем зросла до 1,3%, порівняно з травнем 2016 року – до 13,5%. Порівняно з груднем 2016 року споживчі ціни в Україні зросли на 6,2%.