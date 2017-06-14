Данилюк розповів, з чого складається держборг України і на якому він рівні

Державний борг України складає 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% складають валютні позики, повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк на засіданні уряду в середу.

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"У нас дуже великий розмір державного боргу - 66,8% ВВП... Частка валютних позик становить 70%", - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, уряд планує до 2020 року скоротити державний борг до 55% ВВП.

Державний і гарантований державою борг України за січень – квітень 2017 року виріс в доларовому еквіваленті на 3,33 мільярда доларів, або на 4,7%, – до 74,31 мільярда доларів США станом на 30 квітня.