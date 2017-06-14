Нацбанк може випустити власні електронні гроші

Національний банк України розглядає можливість випуску власних електронних грошей (електронної гривні) на базі інноваційних технологій (blockchain та/або інші). Про це УНІАН повідомила прес-служба регулятора.

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"У рамках заходів проекту Cashless есопому (економіка без готівки – УНІАН) аналізуються можливості використання технологій blockchain для впровадження інноваційної, високозахищенної, ефективної та гнучкої платформи, покликаної задовольнити потреби платіжного ринку країни і вирішити проблемні питання у сфері безготівкового обороту коштів в Україні", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що зараз НБУ працює над можливістю створення такого програмно-технологічного рішення. Його реалізація дозволить побудувати загальнодержавну, прозору і високоефективну роздрібну платіжну платформу з мінімальними транзакційними витратами та практично миттєвою швидкістю переказу грошей від одного учасника до іншого.

На першому етапі розглядається можливість здійснити пілотне впровадження прототипу платформи та інноваційного платіжного інструмента. Пілотний проект планується провести на волонтерських засадах, із залученням ініціативних учасників платіжного ринку України.

Після пілота і оцінки його результатів НБУ буде приймати рішення про подальші дії щодо повномасштабного розгортання платформи та наступних етапів.

Довідка УНІАН. Електронні гроші - це одиниці вартості, які випускаються банком і надаються у власність користувачеві. Вони приймаються як засіб платежів іншими особами у вигляді грошових зобов'язань банку. Віртуальна передплачена картка міжнародних платіжних систем Visa/MasterCard не має фізичного носія, оскільки призначена виключно для оплати за товари і послуги, для перекладу електронних грошей іншим користувачам - фізичним особам, у тому числі на картки міжнародної платіжної системи Visa та/або MasterCard.

Електронні гроші виражаються виключно в гривні, сума електронних грошей, доступ до яких надає віртуальна передплачена картка, не може перевищувати 14 тисяч гривень.