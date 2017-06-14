В Україні скоротився дефіцит зовнішньої торгівлі товарами

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні за січень-квітень 2017 року становить 887,9 мільйона доларів, що на 4,5% нижче дефіциту за аналогічний період минулого року на рівні 929,6 мільйона доларів.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, експорт товарів з України за цей період зріс на 26,8%, імпорт – на 24,3%.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,94 (за січень-квітень 2016 року – 0,92), а зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 211 країн світу.

За інформацією Держстату, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу зріс на 21,4% – до 5,237 мільярда доларів.

Імпорт товарів з країн ЄС збільшився на 16,2% – до 6,1 мільярда доларів і склав 41,8% в загальному обсязі імпорту.

Експорт товарів до Росії зріс на 38,5% – до 1,276 мільярда доларів (9,3% загального обсягу), імпорт товарів з РФ зріс на 45,8% – до 1,955 мільярда доларів (13,4% в загальному обсязі).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами в Україні в 2016 році становив 2,886 мільярда доларів проти 610,7 мільйона доларів профіциту за 2015 рік.