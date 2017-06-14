Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,01 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 15 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2601,4971 (14 червня – 2599,5212)

100 EUR – 2914,4572 (14 червня – 2915,8829)

10 RUR – 4,5616 (14 червня – 4,5678)

Читайте такожНацбанк може випустити власні електронні гроші

Як повідомляв УНІАН, 14 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,02 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню до євро на рівні 29,3072/29,1494 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4632/0,4746 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0150 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 492 угоди на суму 306,66 мільйона доларів.