У Києві ліквідували схему шахрайства з використанням криптовалюти

Податкова міліція Києва спільно з Національною поліцією викрили міжрегіональну злочинну групу, члени якої незаконно заволодівали великими сумами коштів в ході легалізації грошових коштів з використанням криптовалюти, повідомляється на сайті Державної фіскальної служби.

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За словами першого заступника голови ДФС України Сергія Білана, в рамках розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які шляхом обману та зловживання довірою заволодівали чужими грошовими коштами в особливо великих розмірах, а також здійснювали легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, під виглядом переведення різних криптовалют в готівку.

Білан повідомив, що учасники угруповання проводили вербування матеріально незабезпечених жителів Полтавської області і відправляли їх на роботу в Москву, де останні проживали раніше в знятому приміщенні і брали вказівки від зловмисників з прийому готівки та розповсюдженню біткойнів (віртуальна валюта Bitcoin - УНІАН) на території РФ, перевезення готівки замовникам. Таким чином вони здійснювали легалізацію різних криптовалют шляхом переведення в долари США або російські рублі. У подальшому отримані від зазначеної діяльності відсотки перенаправлялися в Полтаву, де кошти розподілялися між членами угруповання.

За інформацією ДФС, за результатами проведених обшуків було вилучено понад 14,2 мільйона гривень у національній та іноземній валюті, комп'ютерна техніка, банківські картки, а також пістолет Stalker без документів.

"На законодавчому рівні використання криптовалют в Україні не врегульовано, - зазначив Білан. - Цим користуються учасники тіньового сектора, вибудовуючи схеми для легалізації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом".

Як повідомляв УНІАН, раніше Національний банк України повідомляв, що не несе відповідальності за можливі ризики і втрати, пов'язані з використанням віртуальних валют у розрахункових операціях.

Разом з тим регулятор запевняє, що відстежує розвиток і використання нових платіжних послуг, беручи до уваги принцип пропорційності, і вважає, що нові учасники повинні мати шанс виходу на ринок, але на першому місці має бути забезпечення безпеки платежів.

Віртуальна валюта Bitcoin є однією з найпопулярніших альтернатив традиційним валют, яку часто називають криптовалютою або віртуальною валютою. Bitcoin можуть використовувати для оплати товарів або послуг у продавців, готових їх брати. Валюта не має єдиного емісійного центру. Емісія Bitcoin-валюти повністю децентралізована і може бути здійснена випадково будь-яким клієнтом системи за допомогою використання обчислювальних потужностей електронного обладнання для підтримки роботи системи.