Україна всупереч очікуванням Росії виходить на економічне зростання - Данилюк

Україна всупереч очікуванням Росії після торгової блокади окупованих територій Донбасу стала більш стійкою до зовнішніх шоків і виходить на стабільне економічне зростання, оскільки реформи останніх трьох років починають давати результат.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.

"Блокада була тестом, наскільки стійкими ми є до зовнішніх шоків. Я думаю, що державний і приватний сектор виявилися стійкими. Так, ми скоротили наші економічні показники. Раніше ми прогнозували 3% зростання (економіки в 2017 році - УНІАН), зараз прогноз на 1 процентний пункт менше - 2%. На це розраховував "надійний партнер зі сходу" (Росія - УНІАН)? Очевидно, ні", - сказав міністр.

За словами Данилюка, досягнення економічного зростання і промислового потенціалу після торгової блокади показує здатність України трансформуватися і інтегруватися в новий економічний простір.

"Так, блокада вдарила по нас, але одночасно продемонструвала всім, що ми насправді стійкі до таких шоків. Зараз ми більш впевнено будуємо своє майбутнє. Причина, з якої я настільки позитивно налаштований щодо економічного зростання, в тому, що реформи, які ми реалізовували в останні 3 роки, почали давати результати", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. При цьому зростання ВВП в 2018 році прогнозується на рівні 3%, в 2019 році – 3,6%, а в 2020 році – 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018-му – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Уряд оцінює негативний вплив торговельної блокади окупованих територій Донбасу в 1% ВВП економічного зростання.