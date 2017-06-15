Україна всупереч очікуванням Росії виходить на економічне зростання - Данилюк

11:19, 15 червня 2017
Фінанси
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Голова Мінфіну зазначив, що Україна, всупереч очікуванням Росії, виходить на стабільне економічне зростання.

Ілюстрація REUTERS

Україна всупереч очікуванням Росії після торгової блокади окупованих територій Донбасу стала більш стійкою до зовнішніх шоків і виходить на стабільне економічне зростання, оскільки реформи останніх трьох років починають давати результат.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.

"Блокада була тестом, наскільки стійкими ми є до зовнішніх шоків. Я думаю, що державний і приватний сектор виявилися стійкими. Так, ми скоротили наші економічні показники. Раніше ми прогнозували 3% зростання (економіки в 2017 році - УНІАН), зараз прогноз на 1 процентний пункт менше - 2%. На це розраховував "надійний партнер зі сходу" (Росія - УНІАН)? Очевидно, ні", - сказав міністр.

За словами Данилюка, досягнення економічного зростання і промислового потенціалу після торгової блокади показує здатність України трансформуватися і інтегруватися в новий економічний простір.

"Так, блокада вдарила по нас, але одночасно продемонструвала всім, що ми насправді стійкі до таких шоків. Зараз ми більш впевнено будуємо своє майбутнє. Причина, з якої я настільки позитивно налаштований щодо економічного зростання, в тому, що реформи, які ми реалізовували в останні 3 роки, почали давати результати", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. При цьому зростання ВВП в 2018 році прогнозується на рівні 3%, в 2019 році – 3,6%, а в 2020 році – 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018-му – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.

Уряд оцінює негативний вплив торговельної блокади окупованих територій Донбасу в 1% ВВП економічного зростання.

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Теги: #Данилюк#ВВП України