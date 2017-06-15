Данилюк розповів, як Україна за три роки планує погасити борг у $14 мільярдів

Україна має намір забезпечити виплати за боргами в розмірі 14 мільярдів доларів у 2017-2019 роках, 11 мільярдів з яких потрібно буде виплатити з державного бюджету, за рахунок виходу на міжнародні ринки запозичень на сприятливих умовах.

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Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.

"Ключ до виплати - це вихід на ринок на сприятливих умовах. Ми плануємо вийти на ринок вже цієї осені. Очевидно, що отримати сприятливі умови можна лише в тому випадку, якщо ти показуєш прогрес в імплементації реформ, прогресі у програмі співробітництва з МВФ. Це не означає, що МВФ не варто згадки. Просто ми повинні сфокусуватися на тому, що ми можемо зробити всередині країни... Я вірю в цей позитивний шлях. Прогрес у співпраці з МВФ стане хорошою точкою входу на ринок запозичень. Звичайно, виплати за боргами - це проблема, але процес керований", - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд очікує, що Україна наприкінці 2017 року повернеться на ринок зовнішніх комерційних позик і випустить єврооблігації на суму 1 мільярд доларів.

Державний борг України складає 66,8% ВВП, а з його загального обсягу 70% складають валютні позики.

Державний і гарантований державою борг України за січень-квітень 2017 року зріс в доларовому еквіваленті на 3,33 мільярда доларів, або на 4,7%, – до 74,31 мільярда доларів США станом на 30 квітня.