Федеральна резервна система США підвищила ставку вдруге з початку року

Федеральна резервна система США другий раз за три місяці підвищила діапазон ключової ставки - до 1,00-1,25 відсотка, відзначивши зростання американської економіки і хороший стан ринку праці, а також оголосила про початок скорочення обсягу активів на своєму балансі, включаючи бонди та інші цінні папери.

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Діапазон ставки був піднятий на чверть процентного пункту, що збіглося з прогнозом аналітиків, опитаних Рейтер.

ФРС очікує ще одного підвищення ставки в 2017 році.

У заяві, опублікованій після дводенного засідання, регулятор повідомив, що економіка розширюється помірними темпами, ринок праці продовжує зміцнюватися, а недавнє ослаблення інфляції було тимчасовим.

ФРС чітко висловилася за скорочення казначейських облігацій і цінних паперів, які перебувають на балансі, забезпечених іпотечними кредитами, обсягом $4,2 трлн. Велика частина їх була придбана в розпал фінансової кризи і рецесії 2007-2009 років.

Згідно з повідомленням, скорочення балансу буде передбачати зупинку політики реінвестування доходів від паперів з терміном погашення, що закінчується.

Регулятор очікує, що верхньою планкою для казначейських облігацій спочатку стануть $6 мільярдів на місяць, які за 12 місяців будуть збільшені до $30 мільярдів - на $6 мільярдів кожні три місяці.

Для цінних паперів, забезпечених іпотечними кредитами, обмеження спочатку буде на рівні $4 мільярдів щомісяця. Потім щокварталу ФРС буде збільшувати цей обсяг до $20 мільярдів.