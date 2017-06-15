Білорусь відмовилася від російського рубля як резервної валюти
З липня показники золотовалютних резервів країни будуть розраховуватися тільки за міжнародними стандартами.
Національний банк Білорусі з 1 липня виводить російський рубль зі складу золотовалютних резервів і переходить на міжнародні стандарти при розрахунку.
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Про це йдеться в прес-релізі білоруського регулятора.
У Білорусі з 2004 року розрахунок показників резервів вівся відразу за двома методиками: національній і за стандартами МВФ.
Національні стандарти включали до складу резервів російський рубль та дорогоцінні камені і метали, що не належать до монетарного золота.
Як йдеться в заяві регулятора, перехід на міжнародні стандарти допоможе удосконалити управління золотовалютними резервами.
На 1 червня резерви Білорусі, розраховані за міжнародними стандартами, становили 5,2 млрд доларів, за національними - 5,6 млрд доларів.
За минулий рік резерви країни збільшилися на $751 млн. Цього року Білорусь розраховує збільшити резерви на $500 млн.