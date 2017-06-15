Білорусь відмовилася від російського рубля як резервної валюти

Національний банк Білорусі з 1 липня виводить російський рубль зі складу золотовалютних резервів і переходить на міжнародні стандарти при розрахунку.

Читайте такожЛукашенко пояснив, як у Білорусі можна заробити: треба просто трохи ворушитися

Про це йдеться в прес-релізі білоруського регулятора.

У Білорусі з 2004 року розрахунок показників резервів вівся відразу за двома методиками: національній і за стандартами МВФ.

Національні стандарти включали до складу резервів російський рубль та дорогоцінні камені і метали, що не належать до монетарного золота.

Як йдеться в заяві регулятора, перехід на міжнародні стандарти допоможе удосконалити управління золотовалютними резервами.

На 1 червня резерви Білорусі, розраховані за міжнародними стандартами, становили 5,2 млрд доларів, за національними - 5,6 млрд доларів.

За минулий рік резерви країни збільшилися на $751 млн. Цього року Білорусь розраховує збільшити резерви на $500 млн.