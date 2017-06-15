Міністр фінансів назвав терміни отримання чергового траншу МВФ
За словами Данилюка, Україна може отримати черговий транш кредиту від МВФ влітку або на початку осені.
Міжнародний валютний фонд може розглянути питання надання Україні чергового траншу кредиту влітку або на початку осені.
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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на прес-конференції.
«Розмір визначається під час розгляду ... Це може бути влітку, може бути на початку осені. Ми повинні бути до цього готові», - сказав міністр.
На уточнююче запитання, чи буде сума траншу більша ніж 1 мільярд доларів, міністр відповів ствердно.
«Потрібно виконати всі зобов'язання, щоб отримати наступний транш, щоб отримати зміни в пенсійній системі, щоб запустити аграрний ринок і приватизацію. Це в першу чергу потрібно нам», - сказав Данилюк.
Він також повідомив, що уряд планує вийти на зовнішній борговий ринок після отримання чергового кредитного траншу.
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«Я планую вихід на ринок, коли буде рішення МВФ про надання чергового траншу. Це позитивний сигнал, за яким стежать інвестори», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол 5 квітня, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дало змогу наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.
За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ і пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу в проведенні земельної та пенсійної реформ.