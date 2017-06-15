Міністр фінансів назвав терміни отримання чергового траншу МВФ

Міжнародний валютний фонд може розглянути питання надання Україні чергового траншу кредиту влітку або на початку осені.

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Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк на прес-конференції.

«Розмір визначається під час розгляду ... Це може бути влітку, може бути на початку осені. Ми повинні бути до цього готові», - сказав міністр.

На уточнююче запитання, чи буде сума траншу більша ніж 1 мільярд доларів, міністр відповів ствердно.

«Потрібно виконати всі зобов'язання, щоб отримати наступний транш, щоб отримати зміни в пенсійній системі, щоб запустити аграрний ринок і приватизацію. Це в першу чергу потрібно нам», - сказав Данилюк.

Він також повідомив, що уряд планує вийти на зовнішній борговий ринок після отримання чергового кредитного траншу.

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«Я планую вихід на ринок, коли буде рішення МВФ про надання чергового траншу. Це позитивний сигнал, за яким стежать інвестори», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершила третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 млрд дол 5 квітня, що разом з отриманим напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дало змогу наростити міжнародні резерви до 16,7 млрд дол. - максимального рівня з середини 2014 року.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ і пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу в проведенні земельної та пенсійної реформ.