Програму співпраці з МВФ уряд розраховує успішно завершити до 2019 року

Про це в ході презентації середньостроковій бюджетної резолюції на 2018-2020 роки повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк. Уряд розраховує в 2019 році успішно завершити програму співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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"Дуже важливо зазначити, що ми у своїх планах розраховуємо успішно завершити програму з МВФ в 2019 році, нам залишилося не так багато структурних реформ", – сказав міністр.

На його думку, ключові реформи будуть прийняті парламентів на поточній парламентській сесії.

Він також нагадав, що до 2020 року Україна планує знизити рівень держборгу до 55%.

Як повідомляв УНІАН, Рада директорів Міжнародного валютного фонду 3 квітня завершив третій перегляд програми розширеного фінансування EFF для України. Національний банк отримав черговий транш МВФ у розмірі 1 мільярда доларів. 5 квітня, що разом з отриманими напередодні другим траншем макрофінансової допомоги Європейського Союзу дозволило наростити міжнародні резерви до 16,7 мільярда доларів – максимального рівня з середини 2014 року.

За прогнозами міжнародного рейтингового агентства S&P Global Ratings, Україна, швидше за все, отримає наступний транш кредиту від МВФ та пов'язане з ним фінансування зовнішніх донорів у другому півріччі 2017 року за умови прогресу у проведенні земельної та пенсійної реформ.