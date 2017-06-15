Гройсман заявив про відмову від ідеї введення загального декларування доходів

Кабінет міністрів України не має наміру в середньостроковій перспективі ініціювати запровадження загального обов'язкового декларування доходів і витрат для фізичних осіб.

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Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі з посиланням на прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

«Ми не підтримуємо. Ця система не вводитиметься», - сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, у пріоритетному плані дій уряду на 2017 рік, затвердженому постановою Кабміну, містилися плани до кінця 2017 розробити законопроект про введення загального декларування доходів громадян і податковий контроль видатків фізичних осіб непрямими методами.