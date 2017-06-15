У Кабміні підрахували, що середня зарплата українців зросла на 40%

Середня заробітна плата в Україні за чотири місяці 2017 року зросла на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року й становить 6,5 тис. грн, повідомив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко під час селекторної наради.

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«Середня заробітна плата по Україні за чотири місяці цього року зросла майже на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року й на сьогодні становить 6,5 тис. грн", - сказав Розенко.

Також він повідомив, що надходження з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у січні-квітні 2017 року становили 62 млрд грн, що на 16 млрд грн, або на 35%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

"На сьогодні надходження ПДФО до зведеного бюджету з початку року вже становили понад 62 млрд грн, що на 35% більше, ніж за аналогічний період минулого року", - сказав Розенко.

Як повідомляв УНІАН, 14 червня прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду заявив, що середня заробітна плата в Україні в 2017 році досягне 7 тис. грн, а в середньостроковій перспективі становитиме 10 тис. грн.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в квітні становила 6 659 грн, що на 1,4% менше порівняно з березнем поточного року й на 36% більше, ніж у квітні 2016 року. Це значення в 2,1 раза вище мінімальної заробітної плати в Україні, яка становить 3 200 грн.