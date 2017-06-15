До України повернули $500 тисяч, виведені з країни при Януковичі - Луценко

Департамент міжнародно-правового співробітництва Генпрокуратури спільно з Департаментом юстиції США забезпечив повернення в Україну більше $500 тис. Незаконно виведених керівництвом Мін'юсту часів Януковича. Про це в Facebook повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Читайте такожПрокуратура повідомила про підозру екс-міністру доходів і зборів Клименку"Це - кошти, які були витрачені колишнім керівництвом Мін'юсту часів Януковича і виведені з України шляхом укладення фіктивного договору про надання послуг з однією з американських фірм", - повідомив генпрокурор.

"Хочу в черговий раз підкреслити, що гроші, виведені з українського бюджету, також, як і корумповані чиновники, що ховаються за кордоном, неодмінно будуть повернуті в Україну. Різниця лише в тому, що у грошей радісніша перспектива - повернутися в бюджет, тоді як корупціонери неодмінно постануть перед судом ", - зазначив генпрокурор.

За словами Луценка, генеральна прокуратура продовжує розслідування у кримінальному провадженні за ст. 366 ч. 1 і ст. 191 ч. 5 Кримінального кодексу ( "службова фальсифікація"; "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем").