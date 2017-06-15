ДФС повернула більшу частину податкових розстрочок, що були видані на початку 2017 року

Про це йдеться в офіційному повідомленні Державної фіскальної служби, опублікованому на сайті відомства.

Із наданих у 2017 році семи розстрочок на загальну суму 2283,7 млн. грн (остання податкова розстрочка була видана у лютому 2017 року) платниками вже погашено 4 розстрочки на суму 1061,2 млн. грн. Чинними залишаються 3 розстрочки на суму 981, 2 млн. грн, терміни сплати яких ще не настали. За цими розстрочками до державного бюджету додатково надійшли проценти на суму 120,3 млн. грн, а до кінця року має надійти ще понад 100 млн. грн.

У ДФС зазначають, що основну суму розстрочок (2004,2 млн. грн або 84 % від загальної суми наданих розстрочок) було надано підприємствам, які є найбільшими платниками податків та мають важливе значення для енергетичної безпеки країни. «Надані розстрочки повністю забезпечені ліквідним майном підприємств на загальну суму 3294,2 млн. грн, переданим у податкову заставу згідно з вимогами Податкового кодексу України», – йдеться у повідомленні.

На сайті відомства уточнюється, що для отримання розстрочки платник має відповідати критеріям, визначеним ст. 100 Податкового кодексу України. Розстрочка надається найбільшим платникам податків, які тимчасово мають фінансові ускладнення, та існує загроза утворення або накопичення ними податкового боргу. При цьому у платників має бути задовільний фінансовий стан, щоб вони були спроможними розрахуватися за цією розстрочкою та додатково сплатити державі відсотки за користування нею.

Порядок надання розстрочок є загальним і не містить жодних винятків, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, 13 червня ЗМІ оприлюднили список компаній, які у 2017 році отримували розстрочки податкових платежів.