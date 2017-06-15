"Зловили, сфотографували, відпустили": в ЄБРР боротьбу з корупцією в Україні порівняли зі спортивною риболовлею
У той же час представник ЄБРР зазначив, що нашій країні вдалося досягти великого прогресу в непрямій боротьбі з корупцією, особливо у фінансовому та енергетичному секторах.
Директор Європейського банку реконструкції та розвитку в країнах Східної Європи та Кавказу Френсіс Маліж порівняв боротьбу з корупцією в Україні зі спортивною риболовлею - «зловили, сфотографували, відпустили».
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Про це він заявив на форумі з питань розвитку української економіки в Києві.
«Боротьба з корупцією в Україні схожа на спортивну риболовлю. Спочатку ловиш рибу, фотографуєшся з нею, а потім відпускаєш», - сказав Маліж.
Водночас представник ЄБРР відзначив, що країні вдалося досягти великого прогресу в непрямій боротьбі з корупцією, особливо у фінансовому та енергетичному секторах.
«У непрямий боротьбі з корупцією Україні вдалося досягти значного прогресу. Усунення посередників на газовому ринку дало величезний ефект. Великий прогрес є й у фінансовому секторі, очищення банківської системи», - зазначив Маліж.
Як повідомляв УНІАН, Україні надається найбільша програма підтримки ЄС у сфері боротьби з корупцією - майже 16 млн євро.
Проте, всі основні міжнародні партнери України називають прогрес у боротьбі з корупцією одним із проблемних аспектів програми реформ.