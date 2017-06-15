Нацбанк зміцнив офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 16 червня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2600.7115 (15 червня – 2601.4971)

100 EUR – 2903.9545 (15 червня – 2914.4572)

10 RUR – 4.5274 (15 червня – 4.5616)

У четвер, 15 червня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,00/26,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,0372/29,1494 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4632/0,4746 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 26,0071 грн/дол., учасники ринку до цього часу уклали 382 угоди на суму 230 млн дол.