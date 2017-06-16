Країни єврозони погодилися виділити Греції черговий транш кредиту для погашення боргів

Країни єврозони погодилися виділити Греції черговий транш із пакету допомоги. Як повідомив голова єврозони Єрун Дейсселблум, Греція отримає 8,5 мільйонів євро, що дозволить їй наступного місяця погасити значну частину боргових зобов’язань, повідомляє Радіо Свобода.

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Рішення на користь Греції міністри фінансів країн зони обігу євро ухвалили у четвер у Люксембурзі.

Єрун Дейсселблум також зазначив, що фінансову допомогу Греції готові надати у Міжнародному валютному фонді.

Грецький борг складає в цілому 333 мільярди євро.