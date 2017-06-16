Банк Японії зберіг процентну ставку на від'ємному рівні

Банк Японії за підсумками червневого засідання зберіг процентну ставку, яку застосовують до поточних рахунків фінансових інститутів у ЦБ, на від'ємному рівні - мінус 0,1%, йдеться в заяві регулятора.

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Негативна процентна ставка була введена ЦБ Японії в січні 2016 року. У той же час Банк Японії прийняв рішення продовжити таргетувати дохідність 10-річних облігацій на рівні, близькому до 0%. ЦБ країни буде викуповувати держоблігації темпами, приблизно рівними поточним, збільшуючи активи на балансі регулятора на 80 трильйонів єн в рік, повідомляє Прайм.

Японський ЦБ також продовжить викуповувати активи біржових інвестиційних фондів (ETF) в обсязі близько 6 трильйонів ієн щорічно, а також папери інвестиційних трастів нерухомості (J-REIT) - близько 90 мільярдів ієн щорічно. Темпи викупу комерційних паперів (CP) і корпоративних облігацій регулятором також залишилися незмінними - 2,2 трильйона ієн і 3,2 трильйона ієн відповідно.

За прогнозом Банку Японії, економіка країни, ймовірно, продовжить помірне зростання. На фоні поліпшення економічної ситуації в зарубіжних державах очікується помірне зростання експорту Японії. Банк Японії продовжить політику кількісного і якісного пом'якшення (QQE) з застосуванням негативної ставки, націлившись на досягнення стабільного показника інфляції в 2%, відзначає регулятор.

Центробанк розглядає в якості ймовірних ризиків економічну політику США та її вплив на фінансові ринки, розвиток країн з економікою, що формується, і країн, орієнтованих на експорт сировинних товарів, та переговори про вихід Великобританії з Євросоюзу (Brexit) і їх наслідки. Крім того, Банк Японії буде звертати увагу на ситуацію з європейським боргом і геополітичні ризики.