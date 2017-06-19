Труднощі переказу: з’явився зручний мобільний банкінг для українців у Європі
Українські розробники об’єднались з банківськими спеціалістами з Італії та Великої Британії, щоб вирішити постійну проблему – високі комісії при переказі та конвертації валют.
Мобільний банкінг DiPocketвже зарекомендував себе на європейському ринку як додаток для спільного рахунку та travel-cardдля подорожей. Сьогодні засновники хочуть поліпшити життя українців, які мають реєстрацію в ЄС. Наприклад, навчаються чи працюють за кордоном.
DiPocket встиг стати альтернативним рішенням багатьох фінансових проблем українців у Польщі. Засновники вирішили почати саме з цієї країни, зважаючи на кількість експатів, «заробітчан» і студентів, а також враховуючи високі комісії інших сервісів і банків. Додаток стане незамінним помічником, якщо:
Ви плануєте працювати за кордоном і вам потрібен європейський рахунок
Відкрити рахунок DiPocket можна ще до виїзду з України, а після - надати реквізити працедавцю й отримувати зарплатню на DiPocket Masterсard.
Ви працюєте за кордоном і хочете надсилати гроші рідним
Для цього потрібно оформити додаткову DiPocket Masterсard і передати картку сім’ї. Вони зможуть розраховуватись з її допомогою, а також знімати гроші в банкоматі з мінімальною комісією.
Ви не хочете перевозити великі суми готівкою
Скористатися карткою DiPocket можна в будь-якому куточку світу, де приймають Masterсard. Ви сплачуєте лише 1% за конвертацію, якщо розраховуєтесь в іншій валюті. Ще одна перевага сервісу – обмін за вигідним курсом Masterсard.
Ви хочете надсилати гроші в ЄС
У будь-який час можна переказати гроші на рахунок DiPocket. Для цього просто з’єднайте DiPocket рахунок з карткою вашого українського банку.
Про умови реєстрації, тарифи й інші переваги можна прочитати на сайті https://dipocket.org/ua . Нещодавно сайт запустив українську, польську та російську версії.
Завантажити додатки можна в Google Play чи App Store.
Мобільний банкінг DiPocket
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