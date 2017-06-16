Nestle розглядає продаж кондитерського бізнесу в США вартістю $3 мільярди

Один з найбільших в світі виробників продуктів харчування, швейцарська Nestle SA вивчає «стратегічні варіанти» для американського бізнесу із випуску кондитерських виробів, включаючи потенційний продаж цих операцій, повідомляється в прес-релізі компанії.

У повідомленні уточнюється, що оцінка перспектив бізнесу, яка проводиться керівництвом Nestle, стосується виключно ринку США і, як очікується, буде завершена до кінця поточного року.

Також MarketWatch повідомляє, що експерти оцінюють кондитерський бізнес компанії в США приблизно в $3 млрд.

Читайте такожNestle зменшить кількість цукру в шоколаді

«Nestle продовжить інвестувати і розвивати бізнес в США, де компанія має провідні позиції в широкому колі категорій товарів, у тому числі продукції для тварин, бутильованої води, заморожених продуктів харчування, дитячого харчування та морозива», — підкреслює Nestle в прес-релізі.

У 2016 році виручка американського підрозділу Nestle по випуску кондитерських виробів становила близько 900 млн швейцарських франків ($922 млн), що дорівнює приблизно 3% всіх продажів компанії в США.