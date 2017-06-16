План "бюджетної трирічки": українцям обіцяють "мінімалку" в 4425 гривень з 2020 року

Мінімальна заробітна плата з 2018 року може зрости до 3723 грн, із 2019 року - до 4173 грн, із 2020 року - до 4425 грн.

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Відповідні прогнозні показники містяться в проекті Бюджетної резолюції на 2018-2020 роки.

При цьому документ передбачає підвищення прожиткового мінімуму три рази на рік упродовж наступних трьох років. Прогнозується, що з 1700 грн у січні 2018 року прожитковий мінімум збільшиться до 2139 грн у грудні 2020 року.

Крім того, працівники першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки отримають підвищені оклади з 2018 року в розмірі 1762 грн, з 2020 року - 1921 грн, з 2020 року - 2073 грн.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більш ніж у 2 рази - до 3200 грн.

Уряд планує підвищувати рівень мінімальної заробітної плати в подальшому відповідно до економічної ситуації в країні.