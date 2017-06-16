Уряд дав прогноз, як гривня опускатиметься до долара

Протягом наступних трьох років гривня поступово знецінюватиметься, а долар відповідно дорожчатиме. Такі прогнози в проект Бюджетної резолюції до 2020 року заклав уряд, який уже схвалив документ на своєму засіданні, пише Економічна правда.

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Мінфін розрахував параметри загального фонду держбюджету виходячи з того, що обмінний курс гривні (в середньому за рік) у 2018 році становитиме 29,3 гривні за долар, у 2019 році - 30,5 гривні за долар, у 2020 році - 31 гривня за долар.

Зазначимо, що офіційний курс долара від Нацбанку сьогодні, 16 червня, становить 26,00 гривні. У держбюджеті на 2017 рік заклали долар по 27,2 гривні. За всю свою історію гривня встановила антирекорди понад два роки тому - 26 лютого 2015-го в офіційних курсах НБУ долар США сягнув 30,01 гривні, а євро – 34,04 гривні.

Також чиновники спрогнозували, як зростатиме протягом трьох років мінімальна зарплата та прожитковий мінімум.