Споживчі настрої українців знову погіршилися – дослідження

Індекс споживчих настроїв в Україні в травні 2017 року збільшився на 3,2 пункту порівняно з квітнем 2017 року – до 58. Такі дані містяться в дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки в найближчий рік в травні виріс на 10,8 пункту в порівнянні з квітнем і склав 56,1 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки в найближчі 5 років знизився на 2,3 пункту – до 69,2.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану виріс на 5,4 пункту – до 62,3, а індекс доцільності великих покупок знизився на 2,7 пункту і склав 54,7.

Індекс інфляційних очікувань знизився на 2,8 пункту – до 181,1.

"У травні 2017 року значення індексу особистого матеріального становища, очікуваних змін особистого матеріального становища та розвитку економіки в найближчий рік досягли максимального рівня за останні 2 роки (з травня 2015 року). У той же час, індекс очікуваної динаміки безробіття зафіксований на мінімальному рівні. Цей результат свідчить, що в сприйнятті громадян положення справ в економіці покращується, а кризовий час пройдено", - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні в квітні 2017 року знизився на 0,6 пункту порівняно з березнем 2017 року – до 54,9.

Базова інфляція в Україні в травні 2017 року в річному вираженні, порівняно з травнем 2016 року прискорилася до 6,5% з 6,3%, зафіксованих у квітні-до квітня 2017-2016.