Фонд гарантування підключить до системи виплат ще два банки

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 19 червня підключить до автоматизованої системи виплат вкладникам "ПриватБанк" і "Ідея Банк". Як повідомляється на сайті Фонду, з урахуванням цих банків, кількість банків-агентів, які здійснюють виплати через автоматизовану систему, зросте до 10-ти.

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Фонд нагадав, що раніше до автоматизованої системи підключилися "Правекс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредобанк", "Укргазбанк", "ПУМБ", "ТАСкомбанк", банк "Південний" і "Ощадбанк".

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування з 15 лютого оголосив старт виплат вкладникам через автоматизовану систему, яка спрощує процес отримання гарантованої суми, дозволяючи вибрати вкладнику для отримання коштів будь-яке відділення серед банків-агентів, підключених до системи.

До кінця року Фонд планує внести в базу виплат через автоматизовану систему інформацію про всіх вкладників неплатоспроможних банків, які мають право на отримання гарантованого відшкодування.