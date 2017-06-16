НБУ спрощує валютні операції для банків та їх клієнтів

Національний банк спрощує торгівлю іноземною валютою та банківськими металами на міжбанківському валютному ринку України, на міжнародному валютному ринку для банків і їх клієнтів.

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Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №55, яка набирає чинності з 26 червня.

Згідно з документом, Нацбанк скасував обмеження по обміну безготівкової валюти для фізичних осіб, які не є підприємцями, і тепер вони зможуть проводити такі операції з безготівковою валютою на рахунках без обмеження по групі класифікатора та кількості операцій протягом дня. Досі громадяни могли проводити такі операції тільки один раз протягом дня і тільки з іноземною валютою 1-ї групи класифікатора.

Крім того, регулятор дозволив фізособам проводити в банках обмін готівкової іноземної валюти на безготівкову без обмеження по групі класифікатора.

Також Нацбанк спростив проведення обміну валюти для суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та банків, розширив спектр операцій банків з банківськими металами та операцій з валютою на міжнародних ринках.

Довідка УНІАН. В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день та одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень на день.