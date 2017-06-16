Нацбанк буде видавати громадянам електронні валютні ліцензії

Національний банк України буде видавати фізичним особам, крім підприємців, електронні індивідуальні ліцензії (е-ліцензії) на перерахування іноземної валюти за кордон.

Про це повідомляється на сайті регулятора з посиланням на постанову №54, яка набирає чинності з 3 липня.

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За інформацією НБУ, на підставі е-ліцензії громадяни зможуть протягом календарного року перерахувати валюту за кордон у межах еквівалента 50 тисяч доларів США.

Регулятор зазначив, що скористатися такими ліцензіями громадяни зможуть для інвестування за кордон, розміщення коштів на власних рахунках за межами України та виконання зобов'язань перед нерезидентами за договорами страхування життя.

Також повідомляється, що оформлення е-ліцензій здійснюватиметься через банк, в якому є власний рахунок фізособи, на підставі встановленого переліку документів.

Довідка УНІАН. В рамках концепції нової моделі валютного регулювання, представленої в грудні 2016 року, НБУ планує поступово пом'якшити адміністративні обмеження на ринку бізнесу, банків та фізичних осіб.

На даний час продовжує діяти низка обмежень НБУ для громадян і бізнесу, включаючи обов'язковий продаж 50% валютної виручки, попереднє депонування гривні для купівлі валюти за заявками клієнтів, одноденний ліміт купівлі готівкової валюти фізособами в еквіваленті 150 тисяч гривень на день і одноденний ліміт на зняття готівки з валютного рахунку в еквіваленті 250 тисяч гривень на день.