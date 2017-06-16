Гройсман сподівається, що Рада підтримає законопроекти з пенсійної реформи

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман сподівається на підтримку більшістю депутатів Верховної Ради пакет законопроектів щодо пенсійної реформи, розглянутого сьогодні на засіданні Національної ради реформ при президентові України.

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Про це повідомила прес-служба уряду.

Згідно з повідомленням, законопроекти передбачають проведення осучаснення пенсій вже з 1 жовтня і введення автоматичного осучаснення у наступні роки, збереження пенсійного віку та встановлення справедливих виплат залежно від трудового стажу, збереження списку професій з правом пільгового виходу на пенсію та ліквідацію дефіциту бюджету Пенсійного фонду в перспективі 10 років.

"Нарешті ми підійшли до вирішення важливого питання, який став джерелом проблем для людей, які пропрацювали все життя і вийшли на пенсію. Вони завоювали право жити в більш якісних умовах, ніж сьогодні. Ми працювали над цим не один місяць, і знайшли формулу, яка дозволить дати відповідь на ряд запитань, що для 9 мільйонів пенсіонерів", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, більше 80% українських пенсіонерів незалежно від стажу живуть на мінімальну пенсію, яка на даний час не покриває і половини так званої "споживчої корзини".

"Потрібно було прибрати цю "зрівнялівку" і вивести українських пенсіонерів з-за межі бідності. Це відновлення справедливості. Другий аспект - осучаснення пенсій, виходячи з показника середньої заробітної плати станом на 2017 рік", - підкреслив глава уряду.

Також реформа передбачає скасування оподаткування пенсій, дозволяючи, тим не менше, в перспективі досягти бездефіцитності Пенсійного фонду.

"Ми знайшли формулу, яка дозволить нам в середньостроковій перспективі забезпечити стійку фінансову систему Пенсійного фонду і яка враховує в тому числі детінізацію зарплат працюючих громадян", - сказав прем'єр.

Гройсман висловив надію на те, що пакет законопроектів отримає підтримку більшості народних депутатів у стінах парламенту.

"Сподіваюся, наш пакет законопроектів об'єднає весь зал і набере конституційну більшість голосів, оскільки він в інтересах громадян", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на засіданні Національної ради реформ 16 червня доручив уряду восени підвищити пенсії, скасувати їх оподаткування, а також скасувати всі обмеження для працюючих пенсіонерів.

Кабінет міністрів 17 травня затвердив законопроект про пенсійну реформу й направив його на розгляд Національної ради реформ при президентові України.

Уряд України в рамках пенсійної реформи планує з 1 жовтня цього року провести підвищення пенсій, яке торкнеться, за попередніми розрахунками, 5,6 мільйона українців на суму від 200 до 1000 гривень, а також скасувати оподаткування пенсій працюючих пенсіонерів.

Пенсійна реформа не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій.