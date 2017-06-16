Нацбанк ослабив офіційну гривню до 26,02 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 19 червня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2602,1900 (16 червня – 2600,7115)

100 EUR – 2905,8656 (16 червня – 2903,9545)

10 RUR – 4,5067 (16 червня – 4,5274)

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Як повідомляє УНІАН, 16 червня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,0050/26,0200 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,0527/29,0695 гривні/євро, відносно російського рублю – на рівні 0,4515/0,4523 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 16:00 встановився на рівні 26,0219 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 530 угод на суму 320 мільйонів доларів.