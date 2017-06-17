У Києві накрили конвертаційний центр із обігом понад 150 мільйонів гривень

У Києві в Оболонському районі місцева прокуратура спільно із співробітниками податкової міліції припинили діяльність конвертаційного центру, який протягом 2015-2017 років надавав незаконні послуги підприємствам реального сектору економіки, переважно зі столиці. Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

"У ході розслідування кримінального провадження була встановлена група осіб, які через підконтрольні їм фіктивні і транзитно-конвертаційні компанії (загалом їх встановлено 15) надавали послуги з конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій і незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки", – йдеться у повідомленні.

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Усі проконвертовані грошові кошти, а також підроблені первинні документи доставлялися кур'єрами службовим особам цих підприємств. Обмін валют самими учасниками конвертаційного центру здійснювався в незаконно діючих пунктах обміну валют.

У прокуратурі зазначили, що за надання вказаних послуг учасники злочинної групи отримували від підприємців "винагороду" у розмірі 10-12% від загальної суми проконвертованих коштів.

Зазначається, що загальний обіг конвертаційного центру за період 2015-2017 років склав понад 156 млн. гривень.

Було проведено 12 обшуків та встановлено головне офісне приміщення, де здійснювалися валютно-обмінні операції, квартиру організатора злочинної схеми, де зберігалися грошові кошти, а також автомобілі, на яких вони перевозилися.

У ході обшуків було вилучено коштів в національній та іноземній валюті на загальну суму майже 20,5 млн гривень.

Наразі із засновниками та посадовими особами зазначених підприємств проводяться слідчі дії.

Вирішується питання про накладання арешту на вилучено майно та грошові кошти.