Чиновники намагаються роздути рекапіталізацію "Приватбанку" ще до 50 мільярдів гривень - ЗМІ

Джерело в Нацбанку повідомило, що до 1 липня компанія E&Y представить аудит Приватбанку. Зараз в кулуарах обговорюються два варіанти документу – оптимістичний з потребою в докапіталізації на рівні 36-38 млрд грн і песимістичний – в якому ця цифра збільшується до 50 млрд.

Про це у своїй статті для DT.UA пишуть Юлія Самаєва та Юрій Сколотяний. Автори вказують, що джерела в НБУ запевнили, що згаданий звіт буде об'єктивним і до 1 липня ц. р. його опублікують. Причина затримки – нібито у визначенні суми докапіталізації банку, яка в даний момент погоджується наглядовою радою Приватбанку, Мінфіном і регулятором.

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Джерело в Мінфіні цю інформацію підтвердило, зазначивши, що головний розпорядник бюджетних грошей сумнівається в обгрунтованості озвучуваних наглядовою радою банку вимог і вважає, що держскарбниця вже і так достатньо витратилася на націоналізацію Приватбанку. І нові вливання не потрібні.

Автори відзначають, що це думка може мати вагомі підстави - із вже випущених 116,9 млрд грн ОВДП на його докапіталізацію, монетизували поки лише 27,2 млрд (з яких 26,7 млрд було витрачено на погашення зобов'язань банку перед НБУ за рефінансування).

"Таким чином, реальні видатки держави на Приватбанк становили поки що тільки 0,5 млрд грн! А решту — намальовані з повітря через емісію ОВДП — щедро й без мук совісті відвалюють на формування резервів. Настільки щедро, що згідно з варіантом річного звіту Приватбанку, з копією якого вдалося ознайомитися кореспондентові (уже скріпленого підписами представників E&Y, нинішнього голови правління А.Шлапака і головного бухгалтера з печатками обох організацій), у фінустанови нині від'ємний капітал (мінус 713 млн грн). Тож при зобов'язаннях на суму 206 млрд грн для виконання нормативів НБУ й норм закону розщедритися мінімум на 20–30 млрд точно доведеться.", – йдеться в статті.

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Нагадаємо, в грудні 2016 року був націоналізований найбільший в Україні "ПриватБанк". Потреби в докапіталізації цієї банківської установи оцінювалися на рівні близько 150 млрд. грн., з яких 116 млрд. - були покриті за рахунок держави, що випустила власні боргові цінні папери. Сума, що залишилася, була компенсована за рахунок конвертації в капітал зобов'язань перед пов'язаними з колишніми власниками банку особами (так званий "bail-in").